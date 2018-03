Tlc, segnali di ripresa per il settore europeo

Mediobanca

(Teleborsa) -, registrando un'inversione di segno.Per la prima volta negli ultimi cinque anni,, attestandosi a 31,9 miliardi di euro, pur restando lontani dai valori del 2012 (-17,5% dal 2012).Sempre nel 2016,con 16,1 miliardi di euro (in crescita del 2,4% sul 2015), mentre è continuato il calo di quello da rete fissa, pari a 15,8 miliardi (-2%).Lo rileva l'Area Studi di, che ha presentato l'indagine annuale sul settore della telecomunicazioni in Italia e in Europa. Dallo studio, che analizza le dinamiche dei maggiori gruppi europei e italiani negli anni 2012-2016 e nei primi 9 mesi del 2017, emerge che l'dopo Germania (56,7 miliardi),(41,5 miliardi) e(35,7 miliardi), mentre la(28,9 miliardi) si colloca al quinto posto.Nel quinquennio tra il 2012 e il 2016 è stata l'Italia ad aver subito il maggiore ridimensionamento dei ricavi (-17,5%), seguita da Francia (-12,2%), Spagna (-8,3%), Uk (-7,6%) e Germania (-2,3%).Il 2016 è stato invece un anno di ripresa per la Spagna (+8,6% sul 2015), l'UK (+0,3%) e anche per l'Italia (+0,2%), che ha segnato la prima variazione positiva dal 2012 grazie all'incremento dei ricavi del mobile (+2,4%), mentre è proseguito il calo della telefonia fissa (-2%).Tra le maggiori compagnie di telecomunicazioni europee la tedescaoccupa lacon 73,1 miliardi di euro di ricavi nel 2016. Seguono la spagnolacon 52 miliardi e la britannicacon 47,6 miliardi.si colloca arisultando la compagnia cheinsieme alla norvegese. L'operatore italiano riporta inoltre il(materiali + immateriali), pari al 26,1% sul fatturato., con debiti finanziari sul patrimonio netto pari al 63,2%, mentre per Telecom Italia l'incidenza è più elevata (138,2%), ma comunque migliore di Telefonica, Deutsche Telekom e Telenor (155,9%).Dall'analisi emerge poi che, dato che i maggiori operatori europei realizzano in media il 56,3% del proprio fatturato oltre i loro confini nazionali, con le quote più elevate toccate da Vodafone, Telefonica e Telenor, mentre Telecom Italia si ferma al 27%.. A registrare le migliori performance sono state Telecom Italia (+5,3%) e Deutsche Telekom (+4,2%).Nel 2016,complessivi.anche se risulta il gruppo che nel periodo 2012-2016 ha registrato la maggiore contrazione (-26,9%), seguito da Vodafone Italia (-19,2%) e Wind Tre Italia (-16,8% su base omogenea).Nei cinque anni analizzati,Per quanto riguarda le quote di mercato,con il 32,1%, seguita da Telecom Italia con il 30,3% e Vodafone Italia con il 30,2%., invece, pur perdendo 10,1 punti percentuali rispetto al 2012,, con Telecom Italia al 45,5% (-5,9 p.p. sul 2012) e Wind Tre Italia al 15%.: Fastweb +7,3%, Tiscali +6,9% (primi 6 mesi), Telecom Italia +5,3% e Vodafone Italia +3,4% (primi 6 mesi).