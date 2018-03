Tokyo in calo. Giù anche il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Finale negativo per la piazza di Tokyo che interrompe la serie di quattro rialzi consecutivi. Deboli anche le altre borse asiatiche con gli investitori che continuano ad essere preoccupati per il, dopo il licenziamento del segretario di Stato USA, Tillerson da parte della Casa Bianca. A Tokyo,a 21.777,29 punti, mentre il Topix ha perso lo 0,45% a 1.743,21 punti. Anchetermina in svantaggio dello 0,34%.Deboli le borse cinesi, conche cede lo 0,57% e Shenzhen lo 0,91%. Giùche cede lo 0,51%.Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,viaggia in rosso (-1,2%) assieme a(-0,42%),(-0,46%) e-0,47%. Limature per(-0,11%).è negativa (-0,72%) seguita da(-0,57%).