Wall Street in rosso al giro di boa

(Teleborsa) -, dopo aver ben presto annullato i timidi guadagni dell'avvio, scaturiti dae dalapparse in recupero ed in linea con le attese. A pesare sui mercati contribuiscono ancora idopo i dazi imposti da Trump.Occhi puntati su finite nel mirino delle autorità francesi per pratiche commerciali scorrette e la brutta conclusione della vicenda Qualcomm con il passo indietro formale dell'asiatica Broadcom A New York, ilè in deciso calo (-1,03%) a 24.750,03 punti, così come lo, che perde lo 0,52% a 2.750,84 punti. Sulla parità il(-0,08%); in frazionale calo lo(-0,58%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,23%),(-1,20%) e(-1,07%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue in calo del 3,01%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,89%.scende dell'1,42%.Calo deciso per, che segna un -1,41%.Tra i(+3,09%),(+3,02%),(+1,69%) e(+1,44%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che scivola del 4,36%.