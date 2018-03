Welfare aziendale, Rossella Leidi (UBI) spiega perché è "strategico" per imprese e comunità

UBI Banca

(Teleborsa) -hanno presentato stamattina a Milano “Welfare for people” , il primo rapporto sul welfare occupazionale e aziendale in Italia promosso dalla Scuola di alta formazione in Relazioni industriali e di lavoro di ADAPT, fondata da Marco Biagi, e dall’di UBI Banca. I risultati della ricerca sono stati illustrati dal Presidente del Consiglio di Gestione di UBI Banca, Le dal Coordinatore Scientifico della Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro di ADAPT,Nel corso dell'evento abbiamo intervistato, cui abbiamo chiesto perché una banca come UBI ha scelto di investire nel welfare aziendale."Abbiamo deciso di investire nel welfare aziendale perché abbiamo trovato in questo ambito degli", ha risposto la manager, che ricopre anche la carica di Chief Wealth and Welfare Officer in UBI Banca.Elementi di coerenza che si sviluppano sotto tre profili, ha spiegato la Leidi, precisando che "il primo è il desiderio di poter offrire un supporto, un'attenzione rispetto a bisogni sociali che stanno sempre più emergendo e che sono sostanzialmente correlati con l'arretramento del welfare pubblico e con lain ambito privato"."Il secondo asse è quello di riconoscere nell'ambito del welfare sicuramente un, soprattutto in un momento di grande cambiamento come è quello che stiamo vivendo oggi e che possiamo appunto rappresentare come industria 4.0", ha proseguito., ha aggiunto la Leidi, ricordando "noi siamo sempre stati storicamente caratterizzati da una grande vicinanza e un grande sostegno ai territorio e alle comunità di radicamento". "Questo è per noi di nuovo un modo per esprimere unae la possibilità di essere, ha affermato, spiegando che l'obiettivo è fornire e realizzare servizi a favore delle persone che abitano sul territorio e quindisia nell'ottica di fruibilità del servizio sia nell'intento di "costruire e valorizzare nei territori una cultura e la disponibilità di servizi di welfare".Industria 4.0 è quindi anche un nuovo modo di concepire il lavoro, abbiamo chiesto se gli strumenti di welfare possono ulteriormente favorire l'innovazione in azienda."A nostro avviso sì,", ha affermato la manager di UBI, precisando che "progettare in modo nuovo il lavoro significa anche introdurre delle componenti di, introdurre delleche possano rispondere, da un lato, al nuovo assetto e alle nuove esigenze aziendali, dall'altro ad un"."Quindi, cogliere nell'ambito del processo di cambiamento l'opportunità di, trovando appunto soluzioni originali che emergano proprio dallo studio dei bisogni dei dipendenti stessi credo abbia un grande senso", ha concluso.