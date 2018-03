Lavoro, Calenda: "Mai detto addio al Jobs act"

(Teleborsa) - Carlo Calenda non ha mai pensato di abolire la riforma del mercato del lavoro "Leggo oggi su Repubblica che avrei detto che bisogna dire addio al Jobs act . Nulla di più distante da quanto discusso e pensato. Ritengo il Jobs act una riforma fondamentale e positiva per l’Italia. Ho semplicemente detto che bisogna ripensare il sistema degli ammortizzatori per prepararci ad affrontare transizioni industriali sempre più rapide e convulse. E che il dibattito sul ripristino dell’art. 18 nulla ha a che fare con quello che realmente serve all’Italia" dichiara il Ministro dello Sviluppo Economico in una nota.