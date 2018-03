Corte dei Conti: "Risorse insufficienti per l'edilizia del patrimonio sanitario"

(Teleborsa) - Appare "per la realizzazione delle misure di prevenzione degli incendi nelle strutture sanitarie, mentre nessuna dotazione risulta essere stata destinata per il loro adeguamento alle più recenti norme antisismiche". E' quanto rileva lain merito all'L'indagine della magistratura contabilecon vari provvedimenti normativi sono stati stanziati, di cui residua, ancora da ripartire,"Dall'indagine è emerso che i finanziamenti sono stati quasi totalmente utilizzati, mentre numerose e assai costose risultano ancora quelle opere che è necessario eseguire per rispondere concretamente alle esigenze di una sanità di qualità, accessibile a tutti anche sotto il profilo della sicurezza".La magistratura contabile ricorda che solo "per l', a cui vanno aggiuntisono stati sottoscritti 15 accordi di programma che prevedono un totale di 211 interventi, di cui soltanto il 7% è stato completamente realizzato (15 interventi), mentre per il 68 % (145 interventi) le opere sono ancora da iniziare e per il 25 % i lavori sono in corso di esecuzione (51 interventi).La corte considera inoltre che per gli anni 2000-2013, il settore delle infrastrutture nella, che hanno permesso di realizzare 1.222 interventi, non tutti ancora conclusi".