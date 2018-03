ENI, Descalzi: "Non intenzionati ad andar via da Cipro"

ENI

(Teleborsa) -non ha intenzione di andar via da Cipro. Parola diL'amministratore delegato di ENI nel corso della conferenza stampa dopo la presentazione del Piano 2018-21 torna sulla questione, dopo che Governo turco ha respinto la naveENI che effettuava esplorazioni al largo dell'isola . Una questione che ha fatto salire la tensione fraper la "questione energetica", relativa all'esplorazione di gas naturale nelle acque cipriote, contestate fra i due governi turco e cipriota."Non abbiamo nessuna intenzione di andare via. C'è un piccolo problema. Aspettiamo, le diplomazie europee e di altri Paesi che stanno discutendo. Aspettiamo per valutare il prossimo passo. Sono ottimista su una soluzione futura", ha concluso Descalzi