Moto Energica, nuovo accordo in Medio Oriente

Energica Motor Company

(Teleborsa) -, ha raggiunto un importante accordo commerciale esteroQuesto nuovo paese extraeuropeo si aggiunge alla sempre più crescente rete vendita della società modenese, casa costruttrice di moto elettriche ad elevate prestazioni.L’attenzione al mercato mediorientale rappresenta per Energica Motor Company un significativo potenziale di sviluppo, in linea con la crescita strategica del brand. "L’aggiunta della Giordania è l’attestazione di un grande riscontro da parte dei concessionari europei ed internazionali che aspirano ad essere nostri rivenditori autorizzati - afferma-. L'approccio al settore elettrico è senza dubbio cambiato, il cliente finale è sicuramente più informato e preparato e grazie a prodotti come i nostri ha la certezza di scegliere una moto prestazionale, sicura e allo stato dell’arte tecnologico. Un vero prodotto Made in Italy"