Piazza Affari al rialzo si allinea alle altre Borse europee

(Teleborsa) -Intanto, la borsa diprocede a due velocità con il sentiment degli investitori che rimane in ostaggio dei timori per una guerra commerciale alla luce dellaL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.313,7 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,59%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,36%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,34%, e composta, che cresce di un modesto +0,29%., con ilche sale dello 0,63% a 22.858 punti. Sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 25.168 punti.di Milano, troviamoche avanza del 2% nel giorno di presentazione del piano strategico alla comunità finanziaria . Denaro suche registra un rialzo dell'1,95%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,58%.Buona performance perche cresce dell'1,57%.per(+0,42%) dopo che Vivendi ha replicato alla lettera agli azionisti di TIM inviata dal, che ha dichiarato di possedere un interesse superiore al 5% nella compagnia telefonica italiana Le peggiori performance, invece, si sono registrate suche ha chiuso a -2,54%.che archivia la sessione in ribasso dell'1,58%.perche chiude con -0,61%.Tentenna, che cede lo 0,61%.(+9,99%),(+7,79%),(+6,25%) e(+2,93%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute suche ha terminato le contrattazioni a -4,03%.suche registra un importante calo del 3,97%.per, con un ribasso del 3,61%., con una flessione del 2,98%.