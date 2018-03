Qualcomm, l'ex presidente Jacobs pronto a scalare la società

Qualcomm

Softbank

Broadcom

(Teleborsa) - Giornata positiva perche afa un balzo dell'1,84%.A dare una spinta al titolo alcune indiscrezioni di stampa secondo le quali, ex presidente del gruppo starebbe cercando partner finanziari per acquistare il produttore di chip. Secondo i rumors,avrebbe ha informato il CdA della sua intenzione di associarsi ad alcuni fondi di investimento per scalare il gruppo.Il Financial Times spiega cheavrebbe contattato "diversi investitori globali", tra cui la giapponese, al fine di costituire un fondo di buyout per l'acquisto di Qualcomm. La mossa dell'ex presidente arriva dopo cheha lasciato la partita per l'acquisto di Qualcomm.La compagnia con sede a Singapore ha infatti annunciato il ritiro dell'offerta da 117 miliardi per presentata per la big americana dei microprocessori, dopo che il Presidente americano Donald Trump ha bloccato l'acquisto adducendo motivi di sicurezza nazionale