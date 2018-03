A Salini Impregilo contratto per estensione metropolitana Parigi

Salini Impregilo

(Teleborsa) -, situato a sud della città.Il contratto segna il ritorno in Francia del Gruppo 20 anni. Il titanico progetto che entro il 2030 rivoluzionerà la mobilità di Parigi e della sua vasta periferia.Il contratto è assegnato da La Régie autonome des(RATP) e Salini Impregilo, in joint venture con Nouvelles Générations d'Entrepreneurs (, si occuperà di una delle quattro sezioni, parte dell'estensione della Linea 14 Sud lunga 14 km, che permetterà il collegamento all'aeroporto. All'interno del Lotto GC04, Salini Impregilo e NGE effettueranno gli scavi di una galleria lunga 4,1 chilometri, che dalla stazione diraggiungerà una nuova stazione presso l'aeroporto. I lavori inizieranno a metà marzo, con termine previsto entro 5 anni circa.à, congiungendo Orly alla linea metro 18 e alla nuova linea 15.Il progetto di Parigi si aggiunge alle 7 linee metropolitane che Salini Impregilo sta realizzando oggi, in 4 continenti, per assicurare una mobilità sostenibile a più di 3 milioni di persone ogni giorno. Oltre al nuovo progetto del Grand Paris Express, Il Gruppo è infatti impegnato al momento nella realizzazione della Metro diin Qatar e della metropolitana diin Arabia Saudita in Medio Oriente, della Sydney Metro Northwest in Australia, della linea 2 e 4 della metro di Lima in Perù e, in Europa, del pr