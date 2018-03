Giornata no per l'equity europeo. Più contenute le vendite a Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che insieme al listino milanese vanno dalla parte delle vendite. Mentre Fitch ha confermato il giudizio sull'Italia , gli investitori rimangono in attesa dell'appuntamento clou della settimana: il primo meeting dellapresieduto da, l'indice destagionalizzato della produzione industriale in Italia è sceso dell'1,9% mentre la produzione nel settore delle costruzioni dell'è calata nel mese di gennaio, così come scala le marce la bilancia commerciale della Zona Euro.l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,229. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,29%. Lieve calo del petrolio (), che scende a 62,09 dollari per barile.vendite su, che registra un ribasso dello 0,75%. In caloche mostra un ribasso dell'1,31%. Seduta negativa perche scivola dello 0,57%.i, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%. Sulla stessa linea, depressa ilche scambia dello 0,28% sotto i livelli della vigilia.Tra idi Milano, in evidenza(+1,38%),(+0,49%),(+0,88%) e(+0,81%). A dare linfa ai titoli bancari alcuni rumors di stampa che riportano che diversi banchieri ritengono che sia l'ora di una nuova fase di aggregazioni tra le banche italiane , e un'aggregazione che crei un terzo grande gruppo, da scegliere tra UBI, Banco BPM e BPER è da molti vista come "la più lineare".che continua la seduta con -1,34%.con uno svantaggio dello 0,87evidenziando un decremento dello 0,91%.In caloche ha risposto alla decisione Antitrust e alla sanzione che ritiene "del tutto infondata" e annuncia ricorso al TAR Al Top tra le azioni italiane a(+7,47%),(+2,63%),(+2,31%) e(+2,15%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,18%.Affonda, con un ribasso del 2,49%.mostra una flessione del 2,62%.Vendutache soffre un decremento del 2,41%.