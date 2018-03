In calo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-1,35%) e si attesta su 24.610,91 punti in chiusura; sulla stessa linea, loha perso l'1,42%, terminando la seduta a 2.712,92 punti. Giù anche il(-2,21%); in netto peggioramento lo(-1,59%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,11%),(-1,70%) e(-1,69%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones. Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -2,74%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,57%.In caduta libera, che affonda del 2,37%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,06 punti percentuali., con un aumento dello 0,52% Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,77%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,25%.Sensibili perdite per, in calo del 4,18%.In apnea, che arretra del 3,99%.