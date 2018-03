Opening bell stonata a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -, con gli investitori in attesa di sapere come andrà il primo meeting della Federal Reserve presieduto da Jerome Powell , in agenda mercoledì prossimo 21 marzo 2018.Dopo i primissimi scambi ilmostra un leggero calo dello 0,51%; sulla stessa linea l', che viaggia sotto la parità a 2.736,35 punti. Negativo il(-1,24%), come l'S&P 100 (-0,7%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,21%),(-0,66%) e(-0,60%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones. Le più forti vendite si manifestano su, che arretra dell'1,35%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,88%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,87%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,84%.mette a segno un +0,66%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che registra un calo del 4,99%: secondo alcune indiscrezioni milioni di profili di utenti del più famoso social media al mondo sarebbero stati "rubati" per fini elettorali da una società legata a Trump. Affonda, con un ribasso del 3,21%. Crolla, con una flessione del 2,94%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,78%.