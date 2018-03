Prysmian sigla accordo quadro con Terna

Prysmian

(Teleborsa) -si è aggiudicata un contratto quadro di fornitura, posa e pronto intervento dicon l’operatore del sistema di trasmissione nazionale, attraverso la controllata, per il potenziamento della rete elettrica italiana.Il valore del progetto "chiavi in mano" è diper una durata di tre anni, con l’opzione di estensione temporale e di valore.Nell'ambito della solida e duratura collaborazione con Terna,è inoltre impegnata nella realizzazione dell’interconnessione elettrica ad alta tensione in corrente continua tra Francia e Italia e del nuovo collegamento elettrico sottomarino in corrente alternata fra l’isola di Capri e Sorrento, recentemente annunciato dal Gruppo.