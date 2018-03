Datalogic in fermento per i risultati 2017

Datalogic

Datalogic

FTSE Italia Star

Datalogic

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,25% nel giorno in cui alzerà il velo sui conti del 2017.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 32,4 Euro con primo supporto visto a 31,25. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 30,65.