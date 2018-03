Italia, nel 2017 in calo le controversie fiscali

(Teleborsa) - Al 31 dicembre 2017 le(417.635), proseguendo il trend positivo di diminuzione iniziato dal 2012.Dal raffronto del periodocon l’analogo periodo dell’anno 2016, lein entrambi i gradi di giudizio, pari a 52.132, r. Le controversie definite sono state 68.107 con una riduzione del 17,47%.In particolare, lepresentate in primo grado di giudizio presso le), pari a 35.975, sono in calo dell’1,97%; i ricorsi definiti, pari a 50.750, registrano una diminuzione del 18,52%.Nelle(CTR), glipervenuti nel periodo ottobre-dicembre 2017, pari a 16.157, risultano in calo del 11,06%; le definizioni, pari a 17.357 provvedimenti, risultano in diminuzione del 14,24%.Nellela quota di giudizi completamente favorevoli all'Ente impositore è stata di circa il 45%, per un valore complessivo di oltre 2 miliardi di euro, mentre quella dei giudizi completamente favorevoli al contribuente è stata di circa il 31%, per un valore di circa 856 milioni di euro. La percentuale delle controversie concluse con giudizi intermedi è stata di circa il 12%, per un valore complessivo di circa 934 milioni di euro.Nelle, la quota di giudizi completamente favorevoli all'Ente impositore è stata di circa il 42%, per un valore complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro, quella dei giudizi completamente positivi nei confronti del contribuente è stata pari a circa il 40%, per un valore complessivo di oltre 853 milioni di euro. Le controversie concluse con giudizi intermedi rappresentano circa l’9%, per un valore complessivo di circa 343 milioni di euro., il confronto tendenziale suiAnalogamente, il numero dei ricorsi complessivamente definiti nellenel 2017 mostrano una flessione del 10,69% rispetto all'anno precedente.