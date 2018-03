Mercati positivi in Europa. Segno più anche a Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che hanno accelerato dopo l'esordio positivo diGli investitori rimangono a guardare la riunione delladomanici sarà l'annuncio sui tassi di interesse e la conferenza stampa del neo presidenteIl mercato sembra aver già dato per scontato un rialzo dei tassi. Importante è capire se quest'anno i rialzi saranno tre come annunciato lo scorso dicembre, o quattro come sospettato dagli analisti Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,61%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,74%. Poco sopra la paritàche registra una plusvalenza dello 0,26%. Sulla stessa lineache mostra un rialzo dello 0,57%..Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,73%, mentre ilguadagna lo 0,66%.Tra idi Milano, in evidenza(+2,57%),(+2,46%),(+2,18%) e(+1,99%). Le, invece, si registrano su, che ottiene -1,55%.Sotto pressioneche accusa un calo dello 0,97% dopo aver annunciato i conti 2017 e il piano strategico al 2022 , con un netto svantaggio dell'1,43%.per, che segna un calo dell'1,07%,% dopo le dimissioni a sorpresa annunciate dall'A.D. Richard Tobin Tra i(+4,49%),(+2,68%),(+2,64%). Le più forti vendite, invece, si manifestano suche chiude le contrattazioni a -3,48%.perche scivola del 2,50%.per, in calo del 2,29%.che arretra dell'1,79%.