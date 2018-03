Rifiuti, cresce la raccolta di materiali elettrici ed elettronici (RAEE)

(Teleborsa) - Dal tablet al frullatore, dal vecchio televisore al frigorifero, il consorzioha raccoltoSi tratta di unrispetto all’anno precedente, trainato soprattutto dalla raccolta dei RAEE che appartengono al, ovvero i piccoli elettrodomestici e l’elettronica di consumo:appartiene a questo raggruppamento grazie anche al ricordo allenei grandi centri commerciali.Costituito nel 2004, il consorzio Ecolight è uno dei maggiori sistemi collettivi per la gestione dei RAEE, delle Pile e degli Accumulatori e raccoglie oltre 1.700 aziende, risultando secondo a livello nazionale per quantità di immesso e primo per numero di consorziati., ricorda il direttore generale di Ecolight,, sottolineando che "poco meno di un quarto di questi rifiuti segue un corretto iter di raccolta e smaltimento, mentre i restanti tre quarti restano con ogni probabilità chiusi in un qualche remoto cassetto di casa, per poi finire nel sacco dell’indifferenziata".Recuperare correttamente un R4 è però importante, afferma, aggiungendoe che "sono composti prevalentemente da ferro e plastica, materiali che possono essere indirizzati verso un percorso di recupero per ottenere materie prime seconde riutilizzabili nei processi produttivi".