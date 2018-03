Rimbalzo riuscito. Mercati positivi

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Petrolifero

Automotive

Banche

Viaggi e intrattenimento

Telecomunicazioni

Fineco

A2A

Ferragamo

ENI

CNH Industrial

Telecom Italia

Datalogic

Juventus

(Teleborsa) - Le principali borse europee a fine mattinata si mostrano positive seppur prudenti. Sul sentiment degli investitori, infatti, prevale la cautela in vista della riunione di politica monetaria della Federal Reserve , che inizia oggi per concludersi domani.. Importante è capire se quest'anno i rialzi saranno tre come annunciato lo scorso dicembre, o quattro come sospettato dagli analisti.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,21% penalizzato dal peggioramento delle aspettative di crescita dell'economia tedesca . A marzo,, un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, è sceso a 5,1 punti dal 17,8 di gennaio.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,27%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,24%.Lomigliora, toccando i 135 punti base, con un calo di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,93%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,27%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,39%.avanza dello 0,24%., con il, che avanza a 22.741 punti (+0,44%).In buona evidenza a Milano i comparti(+1,03%),(+0,77%) e(+0,71%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-0,80%) e(-0,67%).di Piazza Affari, su di giri le banche con(+2,13%).Tra le utilities, si rafforza, che cresce dell'1,57% grazie ai risultati 2017 Nel lusso, protagonista, con un discreto guadagno dell'1,57%.Tra i petroliferi, buoni spunti in acquisto su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,10%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,26% dopo le dimissioni a sorpresa annunciate dall'AD Richard Tobin per "perseguire una nuova opportunità".Dimessa-0,69%.del FTSE MidCap,(+3,69%) nel giorno del CdA sui conti. Venduta, invece,, che prosegue le contrattazioni a -2,01%.