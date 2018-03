Al MISE presentati dieci progetti operativi per Roma Capitale

(Teleborsa) - Competitività e innovazione; energia e mobilità sostenibile; turismo; riqualificazione urbana ed una serie di interventi settoriali per favorire produzione e lavoro. Sono questi i pilastri per il rilancio produttivo diche stamane 21 marzo alha presentatoper la città eterna. I progetti fanno parte dei 19 che il Tavolo interistituzionale per Roma aveva definito nella riunione del 23 novembre.I progetti siglati prevedono, fra le altre azioni:: istituzione di uno Sportello unico aperto alle imprese del territorio, a investitori e agli enti locali per semplificare i processi amministrativi, contribuire alla risoluzione delle problematiche attinenti l’attività produttiva e le condizioni di lavoro, supportare gli investimenti produttivi tramite il coordinamento degli strumenti agevolativi nazionali e regionali.: sigla del Protocollo video-sorveglianza per permetterà di accrescere la sicurezza del territorio attraverso l’aumento dell'efficacia dei controlli effettuati con l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di proprietà pubblica e privata, grazie a un censimento geolocalizzato dialle Forze dell’Ordine;creazione di un polo di eccellenza internazionale nel settore della ricerca biomedica (clinica, pre-clinica e traslazionale) e delle terapie innovative, per rafforzare l’ecosistema imprenditoriale e attrarre investimenti su tutta la filiera,nazionali a cui potranno attingere le Amministrazioni Pubbliche Centrali per la riqualificazione energetica delle proprie sedi;: creazione di una sezione dedicata dela supporto dei portafogli di finanziamento per iniziative imprenditoriali a Roma;: coordinamento delle risorse di competenza della Regione Lazio e del Ministero relativi ai Fondi di venture capital e alle nuove imprese per contribuire all'avvio di progetti imprenditoriali innovativi, con una: sostegno allo sviluppo del mercato internazionale audiovisivo (MIA) per un totale di oltre 4 milioni di euro;finalizzato a attività promozionali all’estero di Roma come location per grandi eventi e attività di incoming di investitori in collaborazione conE, per incrementare la qualità del turismo su Roma. Al fine di valorizzare e differenziare l’offerta turistica di Roma Capitale, verranno inoltre finanziati progetti innovativi di ricerca che integrino nel patrimonio culturale l’utilizzo di tecnologie e servizi 4.0 (es. realtà aumentata e virtuale).