Borse europee prudenti. In focus la Fed

(Teleborsa) - Giornata interlocutoria per le principali borse europee che aprono con cautela in vista dell'. La Banca Centrale americana renderà nota la decisione sui. Il focus degli analisti sarà tuttavia sulle, alla sua prima conferenza stampa post meeting del FOMC Sul mercato del Forex, l', lascia, per ora, sul parterre lo 0,73%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,41%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 63,68 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,90%.poco mosso: +0,1%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,26%. Debole, -0,11%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 22.818 punti.Tra i vari compari, si muove in positivo il settore, con un +0,55%. Deboli le, -0,69%.Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,79% all'indomani della presentazione dei conti 2017 e del piano strategico al 2022 Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,61%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,16%.del FTSE MidCap,(+1,43%),(+1,15%),(+1,13%) e(+1,01%). Giù invece(-8,45%) che prima dell'avvio del mercato ha annunciato i risultati d'esercizio e le stime per il 2018 Sensibili perdite per, in calo del 2,05% dopo aver alzato il velo sui numeri del 2017 In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,34%.