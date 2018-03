Germania, IFO conferma PIL in crescita del 2,6% nell'anno in corso

(Teleborsa) -Lo prevedesulla prima economia in Europa,. Con la differenza che negli ultimi mesi e alla luce della formazione del nuovo Governo , sono state ritoccate le stime su alcune dinamiche sottostanti.a causa del ridimensionamento avvenuto nella seconda metà del 2017. Contemporaneamenterispetto a quanto stimato in precedenza. Secondo l'Istituto tedesco la politica economica del nuovo Esecutivo fornirà uno stimolo all'economia in quanto prevede une dei:"la massiccia riduzione delle imposte sul reddito negli Stati Uniti e la", si legge in un comunicato.Quanto al mercato del lavoro,, che sarà di 38,3 miliardi di euro, 10,9 miliardi in meno rispetto a quanto indicato a dicembre,. Il prossimo anno l'avanza dovrebbe essere di 38,9 miliardi di euro, inferiore di 23,2 miliardi rispetto alle precedenti stime.