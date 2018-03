Grande adesione al primo Business Workshop Milan Bergamo Airport

(Teleborsa) - Grande adesione alla kermesse B2B degli operatori del trasporto aereo organizzata oggi, 21 marzo 2018, dall'. Si tratta del suo primo workshop dedicato a compagnie aeree, tour operator e agenzie di viaggio territoriali, con l’obiettivo di contribuire a sviluppare le diverse opportunità di collaborazione nel travel business e nuove, possibili strategie comuni tra operatori del trasporto aereo.Il workshop ha visto la presenza dei rappresentanti di undici vettori che effettuano collegamenti dall’Aeroporto di Milano Bergamo (Air Arabia, Albastar, Blue Air, Blue Panorama, BMI Regional, Ernest Airlines, Pegasus Airlines, Ryanair, Ukraine Airlines, Volotea) e di nove tour operator la cui programmazione comprende voli dallo scalo bergamasco (Brevivet, Cabiverdetime, Eden Viaggi, Futura Vacanze, Nicolaus, Mediterraneo, Rusconi, Tui, Veratour).La presenza di numerosi agenti di viaggio ha confermato la preferenza per una formula di confronto B2B con vettori e tour operator, che permette di generare strategie e trovare nuovi spazi di proposte, sia in vista della imminente stagione operativa estiva (che scatta domenica 25 marzo, in coincidenza con l’entrata in vigore dell’ora legale), sia nel quadro delle programmazioni future.Il workshop ha permesso di discutere la pianificazione anche a medio e lungo termine e di modellare le offerte di viaggio introducendo soluzioni che possono diventare più attrattive nei confronti di chi sceglie di andare in vacanza. Accanto ai tradizionali pacchetti basati sui voli charter, infatti, sono sempre più gli operatori che propongono la scelta del volo di linea insieme all'offerta all inclusive.