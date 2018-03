Mercati deboli. Milano schiva le vendite

S&P-500

(Teleborsa) -, mentreresiste al vento delle vendite e chiude incolore. Intanto a Wall Street loprocede in aumento.Gli investitori sonoper tutta la giornata in vista dell'appuntamento clou della settimana con larenderà nota la decisione sui tassi alle ore 19:00 Il sentiment degli operatori è peggiorato dopo alcune indiscrezioni riportate dalla Cnbc secondo le quali domani giovedì 22 marzo 2018 Trump potrebbe annunciare un pacchetto di restrizioni del valore di 60 miliardi di dollari sui prodotti cinesi . Una misura che Pechino è già pronta a contrastare L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,227. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,03%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,38%.piatta, che tiene la parità, giornata fiacca perche segna un calo dello 0,32%. Piccola perdita perche cede lo 0,24%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia con un +0,10%. Sulla stessa linea, si muove intorno alla parità ilche lima dello 0,01%.di Piazza Affari, ottima performance perche registra un progresso del 3,56%.di, che mostra un rialzo del 2,26%.avanza dell'1,78%.perche mostra un incremento dell'1,33%. Le più forti vendite, invece, si sono abbattute suche chiude le contrattazioni a -2,03%.su, che soffre un calo dell'1,68%.che registra un ribasso dell'1,59%.per, che mostra una perdita dell'1,14%.Tra i(+3%),(+2,81%),(+1,59%) e(+1,13%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,60% .Sulle azioni pesano prese di beneficio dopo i recenti guadagni (nella sola seduta di ieri 20 marzo ha portato a casa un +4,3%), ma anche un downgrade giunto da. Gli analisti hanno portato il giudizio a "hold" da un precedente "buy" con target price confermato a 34 euro.che arretra del 2,35%, dopo che Credit Agricole ha rivelato di non avere alcun interesse per CreVal e Banca Carige Tonfo di, che mostra una caduta del 2,98%.Lettera suche registra un importante calo del 3,11%.