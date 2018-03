Monrif amplia il rosso nel 2017

Monrif

(Teleborsa) - Il Gruppoharicavi consolidati per 160,7 milioni di euro, di cui 2,2 milioni relativi alla ceduta GEP (classificati nel nei prospetti del bilancio consolidato alla voce risultato delle attività dismesse.Ilè positivo per 2,2 milioni di euro rispetto ai 3,1 milioni del precedente esercizio, ed include il risultato operativo delle attività dismesse negativo per 0,3 milioni. Laevidenzia oneri netti per 3,8 milioni rispetto ai 3,9 milioni del 2016.La posizione(95,7 milioni al 31 dicembre 2016) con una riduzione di 11,3 milioni (-12%).