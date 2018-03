A picco Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa USA, con ilche lascia sul terreno il 2,93%; sulla stessa linea, loha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 2.643,69 punti. Giù anche il(-2,5%), come l'S&P 100 (-2,7%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-3,70%),(-3,28%) e(-2,97%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa. Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,75%.Seduta drammatica per, che crolla del 5,21%.Sensibili perdite per, in calo del 4,71%.In apnea, che arretra del 4,19%.Seduta all'insegna del. Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -5,87%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,57%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,40%.Affonda, con un ribasso del 4,36%.