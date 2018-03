Acqua sempre più scarsa e preziosa

(Teleborsa) -. E' quanto rileva l'Istat in una statistica pubblicata in occasione della giornata mondiale dell'acqua.L'Istituto evidenzia come vi sia stata, nell’anno precedente, unadovuta alle scarse precipitazioni ed alle alte temperature registrate. Prendendo in considerazione il periodo trentennale 1981-2010, vi è stata una complessivaBen ilitaliane lamenta, concentrandosi la gran parte di queste nelle. In Calabria e Sicilia più di un terzo degli abitanti (36%) denuncia una complessiva inefficienza nel servizio. Ben il 29,1% della popolazione totale afferma di non fidarsi a bere acqua di rubinetto, con prevalenza al sud e nelle isole (percentuale più elevata in Sardegna al 54,8%).. Non si servono di impianti di depurazione 342 comuni italiani dove risiedono 1,4 milioni di abitanti, pari al 2,4% della popolazione totale. Leader di questa classifica è ancora la Sicilia, dove in 75 comuni (pari al 12,9% della popolazione regionale) non è presente questo servizio.In ultimo, la situazione dellecon il restante 32,1% soggetto a divieto permanente. Definita “eccellente” la qualità del 94% delle acque di balneazione, con in pole Veneto e Puglia (99,6%).