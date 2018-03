CIPE, via libera a opere infrastrutturali per 500 milioni di euro

(Teleborsa) - Via libera del- a tre progetti presentati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, per migliorare l’accessibilità a percorsi principali ed eliminare criticità nei collegamenti di vari itinerari locali.e riguardano i territori di Salerno/Avellino, Novara e l’accessibilità alla Valtellina.Nel dettaglio, è stato approvato il progetto preliminare, per un costo di 232,35 milioni, per l'adeguamento agli standard autostradali del raccordo, compreso l’adeguamento della SS 7 e 7 bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'A16, primo stralcio da Mercato S. Severino allo svincolo Fratte., inizia dallo svincolo di innesto del raccordo autostradalee prevede uno sviluppo in sede con allargamento della carreggiata.Via libera, poi, al progetto definitivoper il collegamento stradale traed il confine con la provincia di, SS n. 341 "" nel tratto compreso tra l'autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS n. 527 nel comune di- 1° stralcio funzionale dal km 6+500 (svincolo SS 336) Nord al km 8+844 (Svincolo Autostrada A8)., include una galleria artificiale, una rotatoria, un sottovia, un ponte e tre svincoli.Parere favorevole anche al progetto definitivo della SS 38 per l’accessibilità alla Valtellina nel nodo di Tirano., riguarda lo stralcio funzionale prioritario di attuazione della variante diche comprende due tratte, Tratta "A" dallo svincolo diallo svincolo la Ganda e Tratta "B" dallo svincolo laallo svincolo di Campone in Tirano.e i comuni interessati dall'opera sono:E’ stato infine approvato il progetto di variante di cantierizzazione dellain ottemperanza ad una precedente delibera CIPE che richiedeva lo studio di una localizzazione alternativa dei cantieri in funzione delle esigenze di sicurezza delle persone e nel rispetto delle esigenze operative dei lavori.. La soluzione individuata risulta quella più aderente a limitare il rischio in rapporto ai quattro aspetti considerati dallo studio: conseguenze sulla popolazione, sulle maestranze, sulla continuità operativa e tutela dei beni.