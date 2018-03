Erg perfeziona acquisto due parchi eolici in Francia

ERG

(Teleborsa) -ha perfezionato, tramite la propria controllata ERG Eolienne France SAS, l'acquisizione da Vent d'Est SAS del 75% del capitale di due società titolari di due parchi eolici per una capacità complessiva di 16,25 MW (Parc Eolienne de la Voie Sacrée SAS di 12,0 MW, entrato in esercizio nel 2007 e Parc Eolienne d'Epense SAS di 4,25 MW, entrato in esercizio nel 2005). Renvico France SAS continua pertanto a mantenere una partecipazione del 25% nel capitale delle due società.Coerentemente con gli obiettivi di crescita all'estero previsti nel Piano Industriale,, oltre ad avviare un'attività di sviluppo greenfield grazie agli accordi siglati con la stessa Vent d'Est SAS, relativi ad una pipeline early-stage di circa 300 MW di progetti localizzati in Francia, in zone ad elevata ventosità.