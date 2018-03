TIM al ribasso nel giorno del CdA

TIM

(Teleborsa) -al ribasso a. Il titolo del gruppo di telecomunicazioni mostra un calo dello 0,70%, mentre rimane in attesa degli esiti del CdA di oggi 22 marzo. Molti i temi sul tavolo, a cominciare dalla battaglia del Fondo Elliott per il cambiamento del CdA Ieri, 21 marzo ilha deciso che non eserciterà i poteri speciali (la cosi detta Golden Power ) sull'operazione.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dimentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,7988 Euro. Primo supporto visto a 0,785. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,7796.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)