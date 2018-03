Trasporti, Assologistica e UIRR siglano accordo per il trasporto combinato

(Teleborsa) -(Associazione nazionale degli operatori di logistica in conto terzi) e(International Union of Combined Road-Rail Transport Companies), Associazione europea degli operatori di trasporto combinato strada-rotaia, hanno siglato uno storico accordo per promuovere il trasporto combinato in Europa.Lo scopo del memorandum of understanding è in primis quello di facilitare la collaborazione tra le due Associazioni nel promuovere iniziative per il trasporto combinato, favorendo l’organizzazione ed elaborazione di position paper, comunicati stampa, progetti di ricerca, studi ed eventi che informino sugli sviluppi di tale specifico segmento del mondo trasportistico. Il tutto con un’attenta e condivisa attività di “disseminazione” in merito alle tematiche del trasporto combinato. Assologistica sarà inoltre il punto di riferimento informativo in Italia dell’ILU (Intermodal Loading Units) Code per quel che concerne il servizio di elaborazione di codici identificativi delle unità di carico.Grazie all'accordo Assologistica ha anche partecipato a una riunione indetta dal MIT DG 4 per definire (con le Associazioni di categoria) la posizione italiana verso la Commissione in merito alle modifiche da apportare alla Direttiva 106/92 Trasporto Combinato. L’Associazione è stata anche unico rappresentante dell'Italia alla riunione organizzata dalla UIRR, unitamente alla Commissaria UE, al parlamento europeo per illustrare i punti salienti delle modifiche che porteranno importanti novità per l'intermodalità. Il tutto con lo scopo di rendere il settore molto più funzionale, con regole applicative omogenee in tutti i Paesi dell'Unione e sulle quali il parlamento UE sarà chiamato a deliberare prevedibilmente entro fine anno.