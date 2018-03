USA, accordo del Congresso per evitare lo shutdown

(Teleborsa) - Repubblicani e democratici hanno raggiunto un compromesso cheUn'intesa raggiunta in "zona cesarini" visto che mancavano poche ore alla scadenza del cosiddetto " shutdown ", prevista per la giornata odierna.La Camera ha dunque trovato un accordo, con, per una manovra del valore complessivo di 1.300 miliardi di dollari.Il Senato inizierà subito l'esame della proposta, un documento di oltre 2000 pagine, che dovrebbe essere approvata entro domani, 23 Marzo, per evitare il terzo shutdown dell'anno, ovvero la chiusura delle attività non essenziali del governo.Secondo l'intesa è previsto une di 63 miliardi per la spesa domestica.