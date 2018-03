A picco Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa USA, con ilche lascia sul terreno l'1,77%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, profondo rosso per lo, che si ferma a 2.588,26 punti, in netto calo del 2,10%. In netto peggioramento il(-2,61%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,99%),(-2,73%) e(-2,07%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,84%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,45%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,12%.In caduta libera, che affonda del 2,91%., con un aumento del 2,91% Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,42%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,99 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 6,07%.Sensibili perdite per, in calo del 5,67%.