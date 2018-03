Il petrolio torna nel mirino degli investitori

West Texas Intermediate (WTI)

Brent

(Teleborsa) -, che si porta ai massimi di molte settimane.A dare linfa all'oro nero la. Il Ministro dell'Energia dell'Arabia Saudita, Khalid al-Falih, ha dichiarato che l'Organizzazione dei Paesi esportatori dovrebbe prendere accordi con i Paesi non OPEC sui tagli alla fornitura anche il prossimo anno, riporta Reuters.Driver al rialzo anche la. Dal momento che Bolton è noto per la propria posizione "dura" nei confronti di alcuni Paesi ritenuti "nemici" degli USA,che è, come noto, il terzo maggior produttore di petrolio in Medio Oriente.A inizio settimana l'inquilino della Casa Bianca ha invece nominato Segretario di Stato il Direttore della Central Intelligence Agency (CIA). Quest'ultimo ha sempre criticato gli accordi sul nucleare in Iran firmati nel 2015.In questo momento ilavanza di 1,20 dollari a 66,50 dollari al barile mentre ilguadagna 1,24 dollari a 70,15 dollari. E' la prima volta da gennaio che il petrolio del Mare del Nord supera quota 70 dollari.