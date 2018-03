Kolinpharma chiude un 2017 in forte espansione

Kolinpharma

(Teleborsa) -, nuova matricola dell'AIM Italia ed attiva nel settore nutraceutico,i. "Il 2017 ha rappresentato per la società un anno di forte crescita in termini di ricavi e marginalità, a conferma di una strategia aziendale vincente, centrata su rilevanti investimenti in innovazione e sviluppo di un’offerta ampiamente diversificata", ha commentato infatti ilL'esercizio si è chiuso condai 2,5 milioni del 2016. L' EBITDA è pari a 0,6 milioni, più che duplicato rispetto al 2016 e l'EBIT è positivo 30 mila euro contro un risultato negativo di 300 mila euro dell'anno prima.(negativo per Euro 70 mila euro, ma in significativo miglioramento dal rosso di 370 mila euro del 2016)."Operiamo in un cper il nostro core business. Il mercato dei prodotti alimentari connessi alla salute e al benessere è in grande espansione e vale, a livello internazionale, oltre 130 miliardi di dollari (fonte Federalimentari).e negli ultimi due anni è cresciuto in media del 6,7%, registrando una maggior vivacità rispetto al settore del farmaco", ha spiegato l'Ad, aggiungendo "nel corso dell’esercizio 2018 intendiamo proseguire nellodestinati a classi terapeutiche con elevati tassi di crescita, individuando formulazioni innovative, nonché rafforzare la nostra rete di informatori medico-scientifici, con un occhio puntato per".