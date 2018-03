Mercati di nuovo giù sui timori di protezionismo nel commercio globale

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, risentendo ancora dei timori di unaIeri, il Presidente americano Trump ha dato il via libera a nuovi dazi sui prodotti cinesi, scatenando di nuovo le ire di Pechino che minaccia contromisure In questo contesto passa tutto in secondo piano, l'imminente(oggi) e le decisioni della, oltre ai dati macro in agenda per la giornata.L'continua la seduta sui livelli della vigili L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,96%.Sulla parità lo, che rimane a quota 136 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,88%.seduta molto negativa per, che mostra una perdita dell'1,33%, sotto pressione, che accusa un calo dell'1,23%, scivola, con uno svantaggio dell'1,30%., con ilche sta lasciando sul parterre l'1,12% e tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa. Sul Listino ne risentono i titoli più esposti all'estero come(-2,69%) e(-2,68%).Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -2,91%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,71%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,68%.Affonda, con un ribasso del 2,31%.Partenza moderatamente positiva per(+0,12) dopo l'ultima mossa escogitata da Vivendi nella battaglia per la governance Al Top tra le azioni italiane a(+2,97%).Crolla, con una flessione del 3,06%.