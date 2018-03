Oro in rialzo su timori protezionismo. May: ottenere esenzione permanente

(Teleborsa) - I forti cali registrati sui listini azionari per i timori di una guerra commerciale tra Cina e USA , stanno spingendo gli acquisti di, considerato da sempre bene rifugio per eccellenza.Al lavoro i leader dell'Eurozona per fare in modo che l' esenzione temporanea dell'UE dai dazi USA diventi da temporanea a definitiva. Il premier britannicoha ricordato: "abbiamo lavorato duro per un'esenzione temporanea dell'UE dai dazi USA che abbiamo ottenuto, stamattina discuteremo di come poter assicurare un'esenzione permanente e quindi di quali saranno i prossimi passi da fare". "Vogliamo assicurare ai nostri lavoratori della siderurgia il loro posto di lavoro", ha aggiunto la May.