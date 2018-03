Salini Impregilo si aggiudica contratto per l'Interstate 85 in South Carolina

Salini Impregilo

(Teleborsa) - Il Gruppo, attraverso la controllata, si aggiudica unper la progettazione e realizzazione dell'ampliamento della Interstate 85 nella Contea Cherokee nel South Carolina, Stati Uniti.Il contratto prevede la, che passerà da quattro a sei corsie per alleviare il traffico, il rinnovamento e la ricostruzione di alcuni svincoli stradali e strade di accesso e la sostituzione di quattro ponti stradali e di uno ferroviario.Il contrattodel Gruppo attraverso Lane, società che ha registrato nel 2017 un backlog record pari a 3 miliardi di euro e un incremento annuo dei ricavi in dollari del 16,1%.Le prospettive per il mercato americano, d'altronde, spingono il gruppo a continuare ad investire nel Paese. Si prevede infatti che ile all’inizio di quest’anno il governo ha rilanciato un piano di investimento infrastrutturale per un valore di 1.500 miliardi di dollari.Il Gruppo Salini Impregilo, nelle Top 10 delle classifiche ENR del comparto Transportation e dei principali costruttori stranieri del mercato degli Stati Uniti,nell’ambito di tutti i settori relativi alle grandi infrastrutture complesse. Nel settore strade Lane è particolarmente attiva in Virginia, Florida e in Pennsylvania e nella stessa Sud Carolina. Il Gruppo è poi impegnato in diversi progetti nell’ambito delle grandi infrastrutture complesse, dal tunnel sul fiume Anacostia a Washington D.C. per la gestione delle acque reflue, al tunnel Three Rivers Protection & Overflow Reduction Tunnel (3RPORT) in Indiana e al ponte Gerald Desmond in California.