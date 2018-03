TIM, piccoli azionisti non voteranno per Vivendi

TIM

Vivendi

(Teleborsa) -si muove al ribasso a Piazza Affari. Il titolo del gruppo di telecomunicazioni arretra dello 0,79%, mentre si alimenta la polemica sulla governance, dopo la decisione del CdA di dimettersi in blocco.



I piccoli azionisti di TIM anticipano che non voteranno a favore diall'assemblea del 4 maggio che eleggerà il nuovo CdA. Lo ha dettoi, presidente dell'l'associazione dei piccoli azionisti che ne raggruppa circa 7mila e rappresenta l'1% del capitale. "Peggio di Vivendi - ha sottolineatoi - non c'è stato niente nella storia di Telecom: una gestione che è tra le peggiori.Noi condividiamo molte delle scelte che ha proposto- ha spiegato il presidente dell'ai microfoni del Gr Rai - però vorremmo parlarne anche convorremmo vederle più operativamente. Tra duetre giorni sceglieremo come votare, ma sicuramente non voteremo per Vivendi".