Presidenze, fumata bianca: Fico eletto alla Camera, al Senato c'è Elisabetta Casellati

(Teleborsa) -. Dopo il colpo di scena di ieri, scongiurata la rottura della coalizione, il centrodestra, al termine di un vertice decisivo a palazzoha indicato compatto per il Senato il nome died è arrivata finalmente la- Ha retto l'intesa tra Movimento 5 Stelle e centrodestra: a Montecitorio è stato elettodopo il veto del centrodestra su, in pole position nella giornata di ieri, mentre a Palazzo Madama è arrivata pochi minuti dopo la proclamazione della berlusconianaprima donna a rivestire la seconda carica dello Stato.a rivolgermi a tutti voi e a tutti i cittadini, grazie per la fiducia per l'incarico di alta responsabilità, è un onore che omaggerò cone desidero rivolgere il mio saluto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella garante dei valori della Costituzione", ha dichiaratoaccolto sullo scranno da un applauso scrosciante dei pentastellati.prima donna a rivestire la seconda carica dello Stato, ha invece sollecitato, rilevando che il voto "ha imposto una macroscopica innovazione".