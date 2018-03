A Pescara si parla di "Nuove Imprese a tasso zero": incentivo Invitalia per nuove imprese

(Teleborsa) - "Investire sul futuro: le opportunità per le nuove imprese". E' il titolo dell'incontro che si terrà a Pescara, il prossimo 12 Aprile, presso la Direzione Regionale CNA.Si parlerà di Nuove Imprese a tasso zero, l'incentivo di Invitalia per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori., è sostenere, in tutta Italia, lacomposte in prevalenza daoppure daL'agevolazione prevede ila tasso zero di progetti d'impresa. Per il 25% residuo, si richiede il cofinanziamento da parte dell’impresa, con risorse proprie o mediante finanziamenti bancari., le agevolazioni saranno concesse fino a esaurimento dei fondi.L': produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli; fornitura di servizi alle imprese e alle persone; commercio di beni e servizi; turismo.Per le imprese ammesse al finanziamento è previsto unche parte dal momento del completamento del piano di investimenti,. La durata massima del piano di rimborso è dicon pagamento di due rate semestrali posticipate.