Banche, Nouy: "prioritario ripristinare la redditività"

(Teleborsa) -quali la Brexit e gli stress test Sono queste leche ilAd illustrarle la Presidentenel corso della presentazione al Parlamento europei del rapporto annuale sulle attività della vigilanza.Secondo Nouy. "Alcune banche ancora non riescono a incassare il costo del loro capitale e sul lungo termine questa è una posizione insostenibile", ha affermato, aggiungendo che gli istituti incapaci di generare profitti "non possono sostenere la crescita economica e crearsi dei margini di capitale".Al tempo stesso, ha però avvertito la Chairwoman,Una soluzione potrebbe essere quella di: "guardiamo alle grandi reti di sportelli: sono ancora necessarie nell'era del digital banking?" si domanda. L'importante è non operare tagli sui settori sbagliati, come la gestione del rischio o le reti di information technology.Quanto al nodo spinoso dei(Non performing loans, o NPL) Nouy ha ribadito che l'Addendum da poco pubblicato "delinea quello che ci attendiamo che le banche effettuino in accantonamenti sugli NPL e queste attese, ovviamente, non sono vincolanti". L'addendum rappresenta solo un punto di partenza dal quale poi si apre un dialogo diretto con ogni singola banca sulla questione, quindi non si va a sconfinare sull'attività di legiferazione, ha spiegato, tentando di mettere fine alle, secondo il quale con la bozza di Addendum la BCE si sarebbe spinta di fatto oltre il suo mandato, sconfinando nel campo della normazione.Alla presentazione è intervenuto anche il Presidente della BCE,, affermando chequali ad esempio "l', così come".Il Report si è poi soffermato sulle, spiegando cheperché possono offrire una serie di vantaggi all'economia e ai consumatori. Ma affinché tali benefici si concretizzino, le fusioni devono essere solide dal punto di vista prudenziale.