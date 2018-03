Borse europee positive. Milano più prudente in avvio di settimana

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo le consistenti perdite archiviate la settimana scorsa, mentre, scambiando poco sopra i valori di venerdì., dopo che Trump ha escluso l'UE dai dazi imposti sui prodotto importanti in USA. Arriva però un monito dal premio Nobel, Robert Shiller , in merito alle ripercussioni di questa politica sul commercio mondiale.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,238. Aumenta di poco lo, che si porta a 137 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,90%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,25%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,24%, senza slancio, che mostra un +0,17%., con ilche si attesta a 22.288 punti.Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce dell'1,18% dopo aver risentito di più dei timori di una guerra commerciale con gli USA.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,75%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,56%.In rosso, (-0,79%), che ha smentito rumors relativi a operazioni straordinarie Tra i(+2,05%), dopo le indicazioni positive del piano triennale.