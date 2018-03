Dazi, Shiller: "Guerra commerciale provocherà crisi"

(Teleborsa) - La guerra dei dazi continua a far discutere.Il provvedimento su nuove misure commerciali approvato dapotrebbe provocare una "crisi economica". Lo prevede il Premio Nobel, commentando le decisioni del tycoon di imporre dazi doganali ai partner commerciali degli USA che ha preso di mira in particolare la"L'effetto immediato sarà una crisi economica", visto che le aziende americane non sono preparate a tagliare la Cina fuori dalle loro catene di rifornimento o dai loro modelli di business", ha spiegato. "Sarà semplicemente il caos: e rallenterà lo sviluppo in futuro, se si arriverà a ritenere tali mosse probabili".