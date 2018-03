Expert System corre con risultati 2017 e linee guida biennio

(Teleborsa) -

Seduta vivace oggi per Expert System, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,53%. A sostenere il titolo contribuiscono i positivi risultati del 2017 e le linee guida per gli anni 2018 e 2019.

In relazione ai conti 2017, il gruppo attivo nel settore dell'intelligenza artificiale ha segnalato una crescita dei ricavi delle vendite (escluse rimanenze) del 15,4% a 25,6 milioni, un EBITDA positivo per Euro 1 milione che si confronta con uno negativo per 2,2 milioni del 2016.Approvate le linee guida per gli anni 2018 e 2019 che puntano a un ulteriore rafforzamento sui mercati esteri, al progressivo incremento delle licenze recurring e all’avvio di rilevanti partnership all'estero. Il gruppo punta a realizzare nel 2019 ricavi tra 33 e 34,5 milioni di euro con EBITDA compreso tra Euro 7 e 8 milioni, la Posizione finanziaria Netta è previsto che si attesti nell’intervallo tra 13 e 12 milioni.

Il quadro tecnico di Expert System suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1,293 Euro con tetto rappresentato dall'area 1,378. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,262.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)