I Listini europei mancano il rimbalzo. Milano giù con le banche

(Teleborsa) -, che terminano la sedutanonostante l' ottimo avvio di Wall Street A prevalere sono ancora una volta ialla luce della politica protezionistica messa in atto dagli Stati Uniti , che hanno per ora deciso di esentare dai dazi su alluminio e acciaio sei Paesi più l'Unione Europea Sulla questione si è pronunciato anche il premio Nobel Robert Shiller , secondo il quale una guerra delle tariffe provocherà una crisi economica., chenel giorno del Rapporto annuale della vigilanza bancaria europea nel quale è stato puntato il dito sulla necessità di un ritorno alla redditività per gli Istituti di credito.Sul valutario l'mostra un progresso dello 0,25% mentre tra le commodities l'avanza dello 0,61%, il petrolio (Light Sweet Crude Oil) sconta qualche presa di profitto dopo la fiammata registrata sul finire della scorsa ottava Lopeggiora, toccando i 139 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,91%.vendite su, che registra un ribasso dello 0,83%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,48%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,57%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre l'1,24%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 24.238 punti, in calo dell'1,22%. In discesa il(-1,17%), come il FTSE Italia Star (-0,5%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,25 miliardi di euro, in calo del 23,25%, rispetto ai 2,94 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 250.646, rispetto ai 331.513 precedenti.Su 226 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 158 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 53. Invariate le rimanenti 15 azioni.In questaper la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -3,23% econ un ribasso del 3,06%.Lettera anche sudi Milano,(+9,09%),(+3,51%),(+2,95%) e(+1,86%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un tonfo del 5,25%.