Lavoro e sicurezza, in imprese certificate calano frequenza e gravità infortuni

(Teleborsa) - A sei anni dalla prima edizione, il nuovo quaderno dell’Osservatorio Accredia dedicato alla salute e alla sicurezza sul lavoro conferma lache adottano dei sistemi di gestione certificati sotto accreditamento: il passaggio da un livello di sicurezza base a un livello di sicurezza certificato comporta, infatti, una, cherispetto a quelli che avvengono nelle aziende non certificate.L’entità di queste riduzioni, però, può variare sensibilmente a seconda del settore di attività preso in considerazione. In quello del legno, per esempio, il calo della frequenza degli infortuni nelle aziende certificate è solo del 7%, mentre l’indice che ne misura la minore gravità tocca il 61%. Il tessile, invece, registra una riduzione del 10% dell’indice di frequenza e del 30% di quello di gravità.Il nuovo quaderno dell', frutto della(Associazione italiana cultura qualità), è stato presentato a Roma, presso il Parlamentino dell’Istituto di via IV Novembre, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il, il presidente di Accredia, Giuseppe Rossi, e il presidente di Aicq, Claudio Rosso. “L’analisi promossa dall’Istituto insieme ad Accredia e Aicq – ha spiegato De Felice – è une per valutare gli esiti di questa propensione alla qualità. È un risultato che apre a domande e curiosità, sollecitando l’arricchimento della base informativa, il controllo intertemporale, l’analisi di causalità”.“Oggiper la norma BS OHSAS 18001,”, ha riassuntoPer il“sono numeri importanti, che non ci sollevano però dall’impegno nel diffondere sempre di più la certificazione accreditata come buona pratica e leva di sviluppo per le imprese. Sono le stesse imprese, infatti, a dirci che la certificazione porta con sé dinamiche di efficienza che si riverberano su tutta la struttura aziendale e che ne aumentano la competitività, anche attraverso un miglioramento dell’immagine nel mercato”.Dall’dei dati sulle aziende certificate per la norma BS OHSAS 18001 si rileva una(24,9% sul totale delle imprese certificate per i sistemi di gestione),(18,5%),(17,0%) e(14,7%) nel nord, in(15,4%),(14,6%) e(14,5%) nel centro, mentre al sud spiccano(13,5%),(13,1%) e(12,8%).