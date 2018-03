Qantas, Australia-Europa per la prima volta non stop in 17 ore con Boeing 787-9

(Teleborsa) -. Una rotta di 14.875 Km con 236 passeggeri a bordo, con tanto di bagaglio al seguito.e così davvero il sogno si è avverato:Per la verità,. A bordo solo una trentina di persone, e il carburante fu portato a temperatura sotto lo zero per ridurne il volume in modo da poterne imbarcare nei serbatoi una maggiore quantità.invece dei molteplici pannelli di alluminio e dei circa 50.000 elementi di fissaggio utilizzati sui tradizionali aeromobili già esistenti.negli stabilimenti di, in provincia di Taranto, a pochi metri dall'aeroporto di Taranto-Grottaglie) e di, nel napoletano.si producono le sezioni della fusoliera, agli stabilizzatori orizzontali dei piani di coda, ale "shear tie e frame" (longheroni e punti di giunzione della fusoliera),Buona parte del cablaggio interno è inoltre fornito da una succursale della Magneti Marelli.. Al momento, sono tre le versioni prodotte: 787-8, 787-9 e 787-10.Ildel 787 è caratterizzato daUn'ulteriore caratteristica è data dal processo produttivo:Il fatto di produrre le. Per evitare che la fibra di carbonio prenda fuoco,da un qualunque campo elettrostatico presente al suo esterno, per quanto intenso possa essere.