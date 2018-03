Scuola, necessario sbloccare 100mila posti liberi tenuti sotto scacco

(Teleborsa) - La settimana che si è aperta servirà a capire se il Ministero dell’Istruzione vuole cambiare registro sugli organici dei lavoratori della scuola: sul tema, infatti, perper un’informativa che ha tutta l’aria di essere unLa definizione degli organici, per l', dovrebbe contenere solo mille posti di potenziamento alla scuola dell’infanzia, peraltro a danno della secondaria. Oltre che un lieve incremento di posti nell’organico autonomia. Per ilsono "palliativi" perché l’unica vera soluzione è quella di trasformare tutti i posti dell’organico di fatto in quello di diritto: assieme all’apertura delle GaE, è un "passaggio imprescindibile" se si vuole una volta per tuttestabilizzando tutti i precari con oltre 36 mesi di servizio svolto, ad iniziare dai docenti abilitati che "il Miur si ostina a respingere"., di cui la metà su sostegno,per le immissioni in ruolo e per i trasferimenti, è un punto fermo dell’amministrazione scolastica che– spiega-: tale organizzazione, infatti,e impegna migliaia di impiegati e le ragionerie territoriali dello Stato a sbrigare le pratiche di un numero infinito di supplenze. È possibile che per risparmiare un po’ di fondi pubblici si debbano danneggiare gli alunni e caricare in modo sconcertante le amministrazioni dello Stato?”.– continua il sindacalista -. Gli organici della scuola non possono più sopportare questo fardello. Qualsiasi altra decisione, è secondaria dinanzi all’esigenza di trasformare tutti i posti, anche i 20-25mila del personale Ata perennemente dimenticato, dall’organico di fatto a quello di diritto. Come, a partire da dove sono alti i tassi di abbandono e migratori. Non farlo significherebbe perdere un altro anno. Sperando che sia l’ultimo: perché se l’Anief riuscirà a sedersi presto a quei tavoli, superando la soglia minima del 5% di rappresentanza con le prossime elezioni Rsu di metà aprile, potrà finalmente sollevare questa e tutte le altre problematiche irrisolte sulle quali da decenni vige il silenzio".